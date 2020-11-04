رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 04 نوفمبر 2020 الموافق 18 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدبولى يوجه الوزراء بسرعة تنفيذ اتفاقيات التفاهم والتعاون مع العراق

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 12:37 م
مصطفى مدبولى
مصطفى مدبولى
محمد إبراهيم
طباعة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعى للمجلس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لاستعراض ومناقشة عدد من الموضوعات الحيوية فى مختلف المجالات.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الزيارة التي قام بها إلى دولة العراق الشقيقة، على رأس وفد وزارى رفيع المستوى، فى إطار دعم وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، موجهًا فى هذا الصدد بأهمية المتابعة المستمرة من جانب الوزراء المعنيين، لكل مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون التى تم توقيعها خلال الزيارة، والعمل على سرعة تحويلها إلى حيز التنفيذ فى أقرب وقت ممكن، بما يسهم فى تحقيق مصالح البلدين المشتركة، منوهًا إلى ضرورة إعداد تقرير متابعة يرصد مدى التقدم والنجاح فى تحقيق وتنفيذ هذه الموضوعات، مشيرًا إلى تشكيل مجموعة عمل من مجلس الوزراء ستعمل على المتابعة الدقيقة لهذا الملف، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية العمل على تعزيز أطر التعاون مع الاشقاء فى دولة العراق.

من ناحية أخرى، أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، بالمشروعات التى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بداية الأسبوع الجارى فى شرم الشيخ، مطالبًا فى الوقت نفسه جميع الوزارات بالاستمرار فى بذل المزيد من الجهد لاستكمال المشروعات التى يتم تنفيذها، والتى تسهم بدورها فى توفير توفير المزيد من الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب رفع مستوى جودتها.

وخلال الاجتماع، نوه رئيس الوزراء إلى تقرير مؤشر مدراء المشتريات المصري عن شهر أكتوبر 2020، موضحًا أنه شهد ارتفاعًا، حيث وصلت قيمته إلى 51.4 نقطة في أكتوبر مقابل 50.4 نقطة في سبتمبر، لافتًا إلى أن قيمة المؤشر فيما يتعلق بالقطاع الخاص غير النفطي قد سجل نموًا خلال شهر أكتوبر 2020، يُعد هو الأقوى منذ نهاية عام 2014، حيث ازداد النمو في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة، مما أدى إلى ارتفاع متجدد في مشتريات مستلزمات الإنتاج، مؤكدًا فى هذا الصدد أن هذا يُعد مؤشرًا جيدًا على تحسن الاقتصاد المصرى فى هذه المرحلة الدقيقة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية 2020

حقيقة غلق المدارس في مصر منتصف الشهر الجاري

مدبولي يكلف الجامعات بتولي إصدار تراخيص البناء بدلاً من المحليات

السجن سنة للاعب بالنادى الأهلى قتل مسنًا دهسًا بمدينة نصر

الصور

image description

«أسيوط» تبحث خطة زمنية لإنهاء مشروعات المياه والصرف الصحي

image description

محافظ أسيوط يسلم 232 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة بـ 11 مركزا

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى أبنوب المركزى ويحيل المخالفات للشئون القانونية

image description

جلسة تشاور حول الأثر البيئي لمشروعات الميثانول بدمياط

image description

حملة لتطهير وتعقيم مساجد دمياط (صور)

الأكثر قراءة

إصابة عضو مجلس الزمالك بـ «كورونا».. ومخالطته لمرتضى منصور

حقيقة غلق المدارس في مصر منتصف الشهر الجاري

الموعد النهائى لغلق المحلات على طاولته.. بدء انعقاد اجتماع الحكومة

تعرف على موعد عيد الحب 2020.. وكيفية الاحتفال به في مصر

إنفوجراف

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

إصابة عضو مجلس الزمالك بـ «كورونا».. ومخالطته لمرتضى منصور

معهد الفلك: 16 نوفمبر غرة ربيع الآخر

«اليونسكو» تحيي اليوم العالمي للتوعية بأمواج تسونامي غدا

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 4-11-2020

أيام زمان

«الأرق والشعوذة وحب الحلوى».. غرائب في شخصية هتلر

بعد زواجها 14 مرة.. تحية كاريوكا: الزواج يقتل الحب

كيف حرم سوء الحظ فاروق جعفر من الاحتراف في الدوري الأمريكي؟

«على فين؟».. الخطيب يروي كواليس مباراة مرعبة في غانا

مقالات الرأي
منى رجب
عندما تتفتح مواهب ذوى القدرات الخاصة
د.مينا بديع عبدالملك
الأدوية المؤدية إلى الحياة
ثروت الخرباوي
أرواب وأوشحة فى عالم الأدب «١»
أحمد بهاء الدين شعبان
الانتخابات الأمريكية.. بوابات الجحيم «2»
المزيد

الثقافة

ثقافة الأقصر تناقش الشباب وتحديات المستقبل

غدا.. مناقشة «كنت طفلا قبطيا في المنيا» بجزويت القاهرة

«تلقيمة ناي» على طاولة مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

أمينة عبد الله تناقش «بنات للألم» بالفيوم.. غدًا