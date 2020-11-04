حبس «نور وبطاطا» لترويج الدعارة «أونلاين» بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس سيدتين متهمتين باستدراج راغبى المتعة الحرام داخل شقة مقابل الحصول على أجر مالي، وذلك لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.وكشفت التحقيقات أن المتهمين "نجلاء"، وشهرتها "نور"، و"إسلام" وشهرتها "بطاطا" قاما بتأجير شقة بإحدى المناطق الراقية بمنطقة التجمع لاستدراج راغبى المتعة عن طريق إنشاء عدة صفحات وهمية عن طريق "فيسبوك" وعن طريق برنامج "لايت سي" وذلك بمقابل مادى وهدايا قيمة.وأقرت المتهمتان انتقالهما للقاهرة الجديدة منذ أربعة أشهر لممارسة نشاطهما بعيدا عن أعين الناس بعد فشلهما فى تحصيل مبالغ مالية بعد فتح شقة لاستدراج راغبى المتعة بمدينة السلام.وكانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة التجمع تفيد بقيام سيدتين بفتح شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما، وتولت النيابة التحقيق.