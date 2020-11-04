وزير الرياضة: نسعى لتعظيم الاستثمار داخل المنشآت الشبابية بالمحافظات

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أهمية هيئة استاد القاهرة، أحد أكبر المؤسسات الرياضية داخل مصر، والحرص على تحديث منشآته وتطويرها وتحقيق عوائد مالية مناسبة، واتخاذ المسارات الواجبة لتحويله إلى هيئة اقتصادية تخدم المواطنين والمجتمع، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإتاحة الاستخدام المجتمعي لهيئة استاد القاهرة ومنشآتها الرياضية الملحقة بعد تأهيلها وتحديثها ورفع كفاءتها.جاء ذلك خلال اجتماع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم، بأعضاء مجلس إدارة هيئة استاد القاهرة لمناقشة التصور النهائي للمشروعات الاستثمارية المقترح تنفيذها داخل الهيئة.وأشار صبحي إلى أن الوزارة تسعى نحو تعظيم الاستثمار داخل المنشآت الشبابية والرياضية في جميع محافظات الجمهورية، بمشاركة القطاع الخاص ضمن مشروع الطرح الاستثماري وفق الضوابط والقوانين الحاكمة في هذا الشأن.وتناول الاجتماع الدراسة الخاصة بالمشروعات المقترحة المقرر إقامتها وتطويرها والتي توفر الخدمات المختلفة للمرتادين اجتماعيا ورياضيا وترفيهيا وصحيا، الأمر الذي يعمل على تنمية موارد هيئة الاستاد وتطويره بصفة مستمرة ودائمة.كما استعرض الاجتماع شرحا تفصيليا بتطوير المنطقة الخاصة بهيئة استاد القاهرة وكيفية استغلال المساحات الموجودة داخل الاستاد، ونقط الدخول والخروج، أيضا التصور الخاص بإنشاء الفرع الجديد لنادي "النادي".يذكر أن الدراسة تشتمل على مقترح إنشاء فرع لنادي "النادي The Club" داخل هيئة الاستاد، للاستفادة من المساحات الخالية بالهيئة، بالإضافة إلى إنشاء ناد للفروسية، وفندق، ومبنى تجاري، ومركز ثقافي، ومكتبة للشباب، ومركز تدريب، ومركز طبي.