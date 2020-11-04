«أسيوط» تبحث خطة زمنية لإنهاء مشروعات المياه والصرف الصحي

عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعا مع مسؤولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه أسيوط وممثلي الشركات المنفذة لمشروعات الصرف بالمحافظة، لبحث الحلول وتذليل العقبات لسرعة نهو وتشغيل بعض مشروعات الصرف الصحي بمراكز المحافظة، بهدف وضع خطة زمنية لتشغيل المشروعات بعد تلافي الملاحظات وعمل التجارب النهائية للتشغيل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وبناءًا على توصيات رئيس مجلس الوزراء لنهو واستكمال المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة وتذليل العقبات التي تواجهها.واستعرض الاجتماع الموقف التنفيدي لمشروعات صرف صحي ديروط ومشروع صرف صحي منفلوط وصرف صحي أبوتيج والجاري تنفيذها والانتهاء منها وجاري تلافي بعض الملاحظات من خلال الشركات المنفذة، تمهيدًا لبدء التجارب والتشغيل النهائي لها في أقرب وقت بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية من كهرباء وبيئة ومرافق وتحت إشراف رؤساء المراكز والأحياء.وشدد محافظ أسيوط على ضرورة الإسراع في تلافي الملاحظات بمشروعات صرف صحي ديروط ومنفلوط ومحطتي المعالجة تمهيدًا لتشغيل المشروعين في القريب العاجل وخدمة قرى المركزين ضمن خطة المحافظة لتشغيل المشروعات المتعثرة وتذليل العقبات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين كما وجه بالإسراع في تشغيل وحدة المعالجة الثلاثية بمشروع صرف صحي أبوتيج وتلافي الملاحظات وأخذ العينات تمهيدًا لتشغيلها وتسليمها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى تذليل العقبات لنهو مشروعي صرف صحي منطقة عرب العوامر الصناعية ومحطة صرف صحي بنى غالب مشيرًا إلى استمرار اللقاءات والزيارات الميدانية لمتابعة تنفيذ المشروعات على الطبيعة واستكمال أعمال التشغيل ونهوها في توقيتاتها المحددة.وأضاف المحافظ، أنه قام بالعديد من الزيارات والجولات الميدانية المفاجئة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها، فضلًا عن المشروعات التي تم الانتهاء منها وجاري تسليمها لشركة مياه الشرب للتشغيل، للوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل كافة العقبات لنهوها في توقيتاتها ووجه المحافظ مسؤولي الهيئة القومية وشركة مياه الشرب بتشكيل لجان للمتابعة والمعاينة على الطبيعة للمشروعات التي يجرى تنفيذها والمشروعات التي تم الانتهاء منها وتلافي جميع الملاحظات مع الشركات المنفذة وفقًا للمواصفات والاشتراطات الفنية لبدء التشغيل التجريبي لمحطات المعالجة والرفع والشبكات وخطوط الطرد.