«صحة البحر الأحمر»: مرحلة متبقية على تطوير مستشفى القصير المركزي

تفقد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، يرافقه الدكتور عمرو عادل، مدير إدارة المستشفيات بالمديرية؛ مستشفى القصير المركزي وفريق من الإدارات الفنية بالمديرية ومدير إدارة الطوارئ دكتور شادي باسم، ومدير إدارة الجودة ومدير إدارة مكافحة العدوى ومدير الإدارة الهندسية ومدير إدارة التمريض ومدير إدارة الأسنان، أعمال التطوير بمستشفى القصير المركزي.وأكد وكيل وزارة الصحة، أنه تم تطوير ورفع كفاءة المستشفى على 3 مراحل، وتم الانتهاء من مرحلتين، موجها بسرعة الانتهاء من المرحلة الثالثة لعودة العمل بالمستشفى بكامل طاقتها.كما تفقد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أقسام الاستقبال والطوارئ والقسم الداخلي والكلى الصناعي والأشعة والعيادات الخارجية والحضانة والعناية المركزة والمعمل والخدمات المكملة، واطمئن على توافر الأدوية والمستلزمات والواقيات الشخصية وفصائل الدم ومشتقاته، والطعوم والأمصال واطمئن على جودة الوجبات المقدمة للعاملين والمرضى.