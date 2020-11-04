«تعليم مطروح» تناقش إقرار واعتماد موازنة مصنع التغذية

شارك الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأربعاء، في اجتماع مجلس إدارة مصنع التغذية المدرسية، بحضور عمر سالم مجاور، مدير عام الشؤون المالية والإدارية بمحافظة مطروح، وخالد عمران، مدير المصنع وأعضاء مجلس الإدارة.وأوضح وكيل تعليم مطروح، أنه خلال الاجتماع تم مناقشة إقرار واعتماد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للمشروع 2019-2020، تنفيذا لتوجيه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.