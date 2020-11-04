انطلاق أولى فعاليات مبادرة «نتعايش باحترام متبادل» الثلاثاء

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن الوزارة بالتعاون والتنسيق مع دار الهلال ومجلة المصور سوف تطلق أولى فعاليات مبادرة "نتعايش باحترام متبادل" يوم الثلاثاء القادم الموافق 10 نوفمبر الجاري بمقر دار الهلال الساعة الخامسة مساءً.وأوضح وزير الأوقاف في تصريحات اليوم، أن المبادرة تأتي في إطار فقه وروح التعايش باحترام بين بني الإنسان، وأن الوزارة ستقوم بدعوة العديد من المؤسسات المتخصصة في بناء الوعي وصناعة الفكر والمعنية بالسلام الاجتماعي والإنساني محليًا ودوليًا للمشاركة في المبادرة.