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الثقافة

ثقافة الأقصر تناقش الشباب وتحديات المستقبل

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 12:30 م
ثقافة الأقصر
ثقافة الأقصر
جمال عاشور
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط محاضرة بعنوان "الشباب وتحديات المستقبل" ألقاها محمد حنفي، وأوضح مفهوم الشباب وخصائص المرحلة العمرية الشبابية وآمال وطموحات الشباب وكيفية مواجهة تحديات المستقبل، كما نظم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "قبول الآخر" ألقاها محمد أحمد.

وتحدث عن كيفية قبول الآخر والرأي الآخر، بجانب ذلك أعد القصر عرض مسرح العرائس نفذته سلوي جوده والتي تناولت من خلال العرض استكمالًا لقصة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم وأعماله وزواجه من السيدة خديجة ومرضعته السيدة حليمة السعدية، كذلك أقام قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "القيم الروحية والإنسانية" ألقاها سيد صدقى، وأوضح مفهوم القيم لغة واصطلاحًا وخصائص القيم ومقوماتها ومصادرها وأهمية القيم في الحياة الإنسانية وبعض النماذج والأمثلة لعالمية القيم وعموميتها.

عقد بيت ثقافة الأقالتة محاضرة بعنوان "القيم والأخلاق التربوية"، ألقاها د. عبده الضوي رئيس قسم التدريب بإدارة القرنة التعليمية، وتناول فيها مقدمة عن أهمية القيم الأخلاقية ودورها فى تدعيم أركان المجتمع ومصادر القيم والمعوقات التى يمكن أن تواجه بناء القيم وأهم خمس طرق تربوية لغرس القيم التربوية لدى الأطفال والأبناء، كما أعد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "البيئة المحيطة وتأثيرها على الطفل" ألقاها سيد صدقى.

وتحدث عن مفهوم الطفولة ومراحل الطفولة ومفهوم البيئة والعناصر التى تشكلها ومدى تأثر الطفل بالبيئة المحيطة به وبعض الحقوق التى يجب على الطفل الحصول عليها طبقا للمواثيق الدولية، ونفذ قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "كيف تقلع عن الإدمان" ألقاها د. أحمد حسين، وتحدث عن كيفية التخلص من الإدمان والقضاء عليه وكيفية التعامل مع الشخص المدمن، كما عقدت محاضرة بعنوان "ذوي الإحتياجات الخاصة" ألقاتها أمل النوبي.

وأوضحت كيفية المعاملة مع ذوي الإحتياجات الخاصة وحقوق ذوي الإحتياجات الخاصة علي المجتمع ومهاراتهم، وكذلك أعدت ورشة حواديت وحكايات بعنوان "الله يرانا"، وأوضحت هالة أمين تعلم الأطفال أن الله موجود معنا في كل مكان، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية بعنوان "إستغلال أكواب البلاستيك" نفذتها صفاء حسن قرشي، وعقد الإجتماع الأسبوعى لنادى الأدب، تضمن قصة "إدراك" للشاعر محمد مصطفى الضبعاوي، قصيدة "أول ما ابتديت" للشاعر يحيى سمير، إلى جانب إبداعات الشاعر عبدالرحمن الأبنودي.

عقد قصر ثقافة حوض الرمال أمسية شعرية للشاعر محمود حمزة وألقى قصيدة "نوح الحمام على غصون شجانى"، بجانب ذلك نفذ قصر ثقافة الطود ورشة فنون تشكيلية عمل عروسة المولد من ورق الفوم نفذتها شرين محمد، بينما أقيمت مسابقة ثقافية فى المعلومات العامة نفذتها ثناء محمود، وكذلك أعد قصر ثقافة الطفل دورى ثقافى فى المعلومات العامة للأطفال أدارته فاطمة ماهر، بجانب ذلك نفذ قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة فنون تشكيلية تعليم الرسم للأطفال تنفيذ هاجر سيد، كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية ورشة فنون تشكيلية بعنوان "عروسة المولد" نفذها أحمد أمين.

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