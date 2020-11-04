«تايانى» يؤكد ضرورة تعزيز الرئيس الأمريكى القادم العلاقات مع أوروبا

أكد الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني على أهمية أن يعزز الرئيس القادم للولايات المتحدة العلاقات مع أوروبا.وقال تاياني، نائب رئيس حزب (فورتسا ايتاليا) الإيطالي المعارض- في تصريح نقلته وكالة أنباء آكي الإيطالية صباح اليوم الأربعاء - "العلاقات عبر الأطلسي أساسية، وتصبح العلاقة مع الولايات المتحدة أساسية"، وشدد على أن الإدارة الأمريكية هي الحليف الرئيسي لأوروبا.