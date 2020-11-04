«تايانى» يؤكد ضرورة تعزيز الرئيس الأمريكى القادم العلاقات مع أوروبا
الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 12:12 م
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أكد الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني على أهمية أن يعزز الرئيس القادم للولايات المتحدة العلاقات مع أوروبا.
وقال تاياني، نائب رئيس حزب (فورتسا ايتاليا) الإيطالي المعارض- في تصريح نقلته وكالة أنباء آكي الإيطالية صباح اليوم الأربعاء - "العلاقات عبر الأطلسي أساسية، وتصبح العلاقة مع الولايات المتحدة أساسية"، وشدد على أن الإدارة الأمريكية هي الحليف الرئيسي لأوروبا.
وقال تاياني، نائب رئيس حزب (فورتسا ايتاليا) الإيطالي المعارض- في تصريح نقلته وكالة أنباء آكي الإيطالية صباح اليوم الأربعاء - "العلاقات عبر الأطلسي أساسية، وتصبح العلاقة مع الولايات المتحدة أساسية"، وشدد على أن الإدارة الأمريكية هي الحليف الرئيسي لأوروبا.