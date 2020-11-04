محافظ كفرالشيخ يحتفل بذكرى معركة البرلس (صور)

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أن الاحتفال بالذكرى الـ64 لانتصار معركة البرلس، يعد عزة وفخر ليس لمحافظة كفرالشيخ، بل ذكرى غالية لقواتنا المسلحة والقوات البحرية، حيث تم الانتصار على أقوى دولتين آنذاك، وهما إنجلترا وفرنسا.وأضاف أنها "معركة استخدم فيها أحدث المعدات البحرية "مدمرة فرنسية مزودة برادار مزودة بغطاء جوي"، أمام شاطئ البرلس، تم صدها بلنشات التوربينات المصرية دون غطاء جوي لهم، معركة استغرقت دقائق ولكنها صدت عن ساحل البحر المتوسط هجوم وعدوان، تزامن مع هجوم على مدن القناة، فالاحتفالية بالذكرى فخر ليس لأبناء المحافظة بل للدولة المصرية ولقواتنا المسلحة".جاء ذلك خلال احتفال محافظة كفرالشيخ بالذكرى الـ64 للانتصار في معركة البرلس البحرية، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، والعميد أركان حرب اللواء طارق عدلي، نائبا عن قائد القوات البحرية، وعميد أركان حرب حازم بدر الدين، مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية، نائبا عن قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والعميد أركان حرب وليد مختار، قائد لواء أول لنشات بحرية، والعميد عمرو حسن، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء إسلام صلاح، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ، واللواء طارق مصطفى مدير مباحث الأمن الوطني الدولة بكفرالشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المدن، وعدد من التنفيذيين والشعبيين وأهالي البرلس.وأضاف محافظ كفرالشيخ: معركة غيرت وجه التاريخ لتصدي لانشات دون غطاء جوي لمدمرة فرنسية بغطاء جوي، والدولة كرمت الشهداء وأطلقت أسمائهم على منشآت بالمحافظات، وسنكرم 8 من أسر الشهداء، في يوم عيد الوفاء لأسر الشهداء من الدولة لهم في أيام تعرضت الدولة فيها من صراعات داخلية وخارجية، مؤكدًا أن هناك رعاية مستمرة لأسر الشهداء من الدولة والمحافظة، متمنيًا أن تنال الرعاية والتواصل المستمر رضاهم، موجهًا الشكر لقواتنا المسلحة التي تدافع عن أرض الوطن وتحميه وقوات الشرطة التي تحرص على الأمن الداخلي.وتحتفل كفرالشيخ بعيدها القومي في الرابع من شهر نوفمبر من كل عام، احتفالًا بالانتصار في معركة البرلس البحرية التي وقعت في العام 1956م، عقب المؤامرة التي حاكتها إسرائيل، وفرنسا، وبريطانيا، وأحبطت المؤامرة في صباح اليوم الرابع من شهر نوفمبر عام 1956م ظهرت العديد من سفن القوات الاستعمارية أمام شاطئ البرلس، وحدث اشتباك بين هذه السفن وزوارق الطوربيد المصرية، وانتهت المعركة بنصر القوات المصرية وخسارة الأعداء، وقد توّجت المعركة بعدد من الشهداء الأبطال منهم: جلال الدسوقى، ومحمد رفعت، وصبحى نصير، وعلي صالح، وجول جمال، ومحمد البيومي، وإسماعيل فهمي.