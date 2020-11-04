الديمقراطيون يتقدمون بـ7 مقاعد في انتخابات الكونجرس

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، عن تعادل كل من الجمهوريين والديمقراطيين حتى الآن في انتخابات مجلس الشيوخ الأميركي بحصول كل فريق على 47 مقعدًا.ووفقًا لتقرير عبر وكالة رويترز الإخبارية، فقد فاز الديمقراطيون بـ 180 مقعدًا في مجلس النواب مقابل 173 للجمهوريين.يذكر أن الجمهوريين يسيطرون حاليًا على مجلس الشيوخ، إذ يشغلون 53 من أصل مقاعده المئة، والسيطرة على مجلس الشيوخ في الكونجرس من أهم الرهانات في الانتخابات الأميركية.وفاز الجمهوري تومي تابرفيل مدرب كرة القدم السابق، الثلاثاء، على السيناتور الديمقراطي دوج جونز في ولاية ألاباما المحافظة.في المقابل فاز حاكم كولورادو السابق الديمقراطي جون هيكنلوبر في ولايته على الجمهوري المنتهية ولايته كوري غاردنر بمقعد في مجلس الشيوخ.