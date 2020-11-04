فرض حظر تجول ليلي في إيطاليا اعتبارًا من الغد

وقع رئيس الوزراء الإيطالي "جوزيبي كونتي" مرسومًا يقضي بفرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد بدءًا من الساعة 10 مساءً حسب التوقيت المحلي للبلاد (9 مساء بتوقيت جرينتش) اعتبارًا من غد الخميس.وذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية اليوم الأربعاء، أن هذا المرسوم يأتي لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والذي يضرب أوروبا بشدة، ما فرض على إيطاليا اتخاذ تدابير جذرية.وأضافت القناة أن الحكومة الإيطالية اتخذت تدابير تقييدية أخرى، حيث من المقرر أن يعلن عنها رئيس الحكومة الإيطالية عن تفاصيلها في وقت لاحق والتي ستكون سارية حتى 3 ديسمبر المقبل ولا سيما إغلاق مراكز التسوق خلال عطلة نهاية الأسبوع.وكانت إيطاليا، التي يبلغ تعداد سكانها 60 مليون نسمة، قد سجلت 38826 حالة وفاة منذ ظهور الجائحة وأكثر من 645 ألف إصابة.