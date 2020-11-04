صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية لدى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من الارتفاعات القوية لأسواق المال العالمية بقيادة الأسواق الأمريكية على خلفية قرب حسم المعركة الانتخابية لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 10536 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 1956 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 12371 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 4043 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 1834 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 2689 نقطة.وفي سياق متصل أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، عن نتائج انعقاد مجلس إدارة الشركة، أمس الثلاثاء، حيث وافق المجلس على بيع قطعة أرض مخصصة مدرسة دولية بمدينة تاج سيتي بمساحة 20 ألف متر مربع تقريبًا بقيمة بيعية حوالي 215 مليون جنيه، كما وافق المجلس على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في 30 سبتبمر لعام 2020، حيث حققت إيرادات مجمعة بلغت 1.8 مليار جنيه بنسبة نمو 22%، مقابل 1.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2019، كما بلغ صافي الربح المجمع 1.138 مليار جنيه بزيادة بنسبة 14%، وهو ما يعكس هامش مجمل الربح 35.8% في الفترة من يناير إلى سبتبمر لعام 2020.وفي السياق ذاته أعلنت عدد من شركات الأدوية عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، حيث حققت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية إيرادات بلغت 304.4 مليون جنيه مقابل 256 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 18.93%، وبلغ صافي الربح 4.5 مليون جنيه مقابل 3.8 مليون جنيه بنسبة نمو 18.68%، فيما حققت شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، إيرادات بلغت 287 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020 مقابل 247 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2019 بنسبة نمو 15.8%، وبلغ صافي الربح 33.9 مليون جنيه مقارنة مع 25.7 مليون جنيه بنسبة نمو 31.6%.وفي سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، مصر للأسمنت-قنا، 432.9 ألف سهم، 40 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 481.1 ألف سه، وباع مجلس إدارة شركتي الألومنيوم العربية، رواد السياحة-رواد، 291 ألف سهم، 25.8 ألف سهم، على التوالي.فيما اشترى مساهم رئيسي الشركة العامة للصوامع والتخزين 500 سهم، كما اشترى مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير 700 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة الألومنيوم العربية 291 ألف سهم.وفي سياق ذاته أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 8 شركات، ولمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم العربية لاستصلاح الأراضي، الإسماعيلية مصر للدواجن، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، ليسيكو مصر، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية.