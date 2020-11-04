انطلاق أولى حلقات «ما وراء الطبيعة» على نتفليكس غدًا

نبذة عن مسلسل ما وراء الطبيعة



نبذة عن الشخصيات



د. رفعت إسماعيل



ماجى ماكيلوب



هويدا عبد المنعم



أبطال العمل



تستعد نتفليكس لانطلاق أولى حلقات المسلسل المنتظر "ما وراء الطبيعة"، والذي سيعرض غدا بشكل حصري عبر المنصة.والمسلسل مستوحى من سلسلة روايات "ما وراء الطبيعة" للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.وستقدم رحلة الشك الخاصة برفعت إسماعيل من خلال ٦ حلقات مليئة بالإثارة والغموض، حيث تتمحور كل منها حول إحدى الأساطير الشهيرة في روايات "ما وراء الطبيعة". ستكون كل حلقة بمثابة فيلم مستقل بذاته، ومع ذلك فإن جميع الحلقات مترابطة داخل عنصر مشترك وهو "بيت الخضراوي"، المحرك الأساسي للأحداث في الموسم الأول.سيعرض مسلسل "ما وراء الطبيعة" مترجمًا إلى أكثر من ٣٢ لغة في ١٩٠ دولة حول العالم. كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من ٩ لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها. وسيكون أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.يمر د. رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم، العنيد المتهكم والمغامر، بـ"رحلة شك" حين ينقلب عالمه رأسًا على عقب بعد التشكيك بقناعاته العلمية الراسخة. تنطلق أحداث القصة في عام ١٩٦٩، حين يدخل رفعت إسماعيل في الأربعين من عمره، ويبدأ في التعرض لأحداث خارقة للطبيعة. وخلال الموسم الأول، يدخل رفعت إسماعيل عالم "ما وراء الطبيعة" بصحبة ماجي زميلته السابقة خلال الجامعة، حيث يحاولان إنقاذ أحبائهم من الخطر الهائل الذي يحيط بهم. المسلسل مستوحى من سلسلة الروايات الأكثر مبيعًا في الوطن العربي للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق والتي باعت أكثر من ١٥ مليون نسخة.رفعت إسماعيل هو بطل روايات ما وراء الطبيعة. هو طبيب أمراض دم أعزب، ذو طباع حادة وملامح جسدية مميزة. فهو فوضوي، وكئيب، وعدمي، ولديه حالة من اللامبالاة تجاه العالم. إضافة إلى عدم قدرته على التعبير عن مشاعره، فتجده قد أحب امرأة واحدة فقط في حياته، هي ماجي زميلته في الجامعة، ولكن حتى هذا الحب الوحيد لم يعترف به أبدًا. وخلال المسلسل، يواجه مجموعة من الأحداث الخارقة للطبيعة، ويحاول أن يكشف غموضها كي يقنع نفسه، باعتباره رجل علم حتى النخاع، أن عالم (ما وراء الطبيعة) لا وجود له.ماجى ماكيلوب هي حب الدكتور رفعت إسماعيل، التي لم يصارحها أبدًا بمشاعره نحوها. وهي عالمة فيزياء إسكتلندية قابلها الدكتور رفعت خلال تحضير رسالة الدكتوراه في جامعة داندي. ماجي شخصية شديدة الرقة، وترافق الدكتور رفعت خلال مغامراته في الموسم الأول من المسلسل، كما أنها تتحدث العربية بطلاقة نسبية.هويدا عبد المنعم هي خطيبة الدكتور رفعت إسماعيل، وهي مدرسة موسيقى في إحدى المدارس المصرية وعلى علاقة قوية بالدكتور رفعت منذ الصغر حيث تربطها علاقة وثيقة مع أخته رئيفة. هويدا لها مكانة خاصة عند الدكتور رفعت ولكنها تعاني من عدم قدرتها على سد الفراغ الذي تركه حبه الأول. تلعب هويدا دورًا محوريًا في الأحداث التي يمر بها رفعت في الموسم الأول.المسلسل من بطولة: أحمد أمين، رزان جمّال وآية سماحة وسماء إبراهيم رؤية وإشراف إبداعي: عمرو سلامة وإخراج: عمرو سلامة وماجد الأنصاري