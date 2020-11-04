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مصر

مدير مستشفى مصر للطيران: نعمل على الانتهاء من وحدة رعاية أطفال مركزة

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:03 ص
الدكتور أيمن صلاح
الدكتور أيمن صلاح
فاتن غلاب
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أعلن الدكتور أيمن صلاح، رئيس مجلس إدارة مستشفى مصر للطيران، الانتهاء من مراحل تطوير وتحديث الخدمات التي يقدمها المستشفى، بهدف تقديم خدمة طبية أكثر تميزًا لراحة المرضى من العاملين أو الزائرين، كما يعمل الآن على الانتهاء من تجهيز وحدة رعاية مركزة للأطفال على أعلى مستوى من الجودة، بما يتناسب مع مكانته العالمية، إذ يزخر بإمكانيات وطاقات بشرية وأجهزة ومعدات حديثة تضاهي المستشفيات الكبرى.

وأكد صلاح: "نحرص على الاهتمام بالجانب الطبي من خلال التطوير الشامل لمستشفى مصر للطيران، والتى تهدف جميعها إلى تقديم خدمة طبية عالية لجميع العاملين بالشركة، وجرى الانتهاء من تجهيز نظام الشباك الواحد لإنهاء معاناة المرضى من أسر العاملين، وجار الانتهاء من تجهيز دورين أعلى مبنى العلاج الطبيعي لزيادة السعة السريرية إلى 32 غرفة، أيضًا تجهيز المعامل المركزية على أحدث الأنظمة الطبية، باستخدام نظام الميكنة من دون تدخل عنصر بشري، وجرى التعاقد مع استشاري جراحة عامة وعظام أطفال، كما تم مد العمل بالعيادات على 3 فترات (صباحية، ظهرية، مسائية)، وتم مد العمل بالعيادات للمعاشات يوم الجمعة والسبت لتكرار العلاج".

واستطرد رئيس مستشفى مصر للطيران، إنه جار رفع كفاءة جميع الأجهزة الطبية، كما تم تفعيل عيادة جديدة للتغذية العلاجية للعاملين وأسر العاملين، وجار تفعيل مد العمل بقسم الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي على مدار الساعة، بالإضافة إلى اعتماد عدد من الأقسام الطبية كمركز معتمد من هيئة الزمالة المصرية.

وأضاف، أنه جرى الانتهاء من التعاقد مع مركز لتركيبات الأسنان للعاملين، وتم تفعيل عيادة أمراض الدم من كل أسبوع بعيادات المطار، وجار الانتهاء من تجهيز المخازن الطبية وغير الطبية على أحدث مستوى، وأخيرًا تم تفعيل عيادة التخاطب للأطفال.

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