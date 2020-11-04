انتحار شاب بـ«حبة غلة» في الغربية

لقى شاب مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر تناوله قرص سام لحفظ الغلال "حبة غلة" وذلك في ظروف غامضة بقرية شنرة البحرية بدائرة مركز السنطة بمحافظة الغربية، وتكثف إدارة البحث جهودها لكشف ملابسات الواقعة.كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من العميد مأمور مركز السنطة، بورود بلاغ من المستشفى بوصول شاب مصابا بحالة إعياء شديد، وتوفى متأثرا بإصابته.وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ وتبين أن الشاب في العقد الثاني من العمر، مقيم بقرية شنرة البحرية بدائرة مركز السنطة.وأكد أهل المتوفى ما جاء بالتقرير الطبي المبدئي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى.