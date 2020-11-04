2295 إصابة جديدة بكورونا في جورجيا

وبلغت حصيلة الوفيات 381 شخصًا بعد تسجيل 19 حالة وفاة بينما توجد 15 ألفًا و240 حالة نشطة في البلاد.

أعلنت وزارة الصحة في جورجيا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 2295 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 46 ألفًا و817 حالة.ونقلت صحيفة "جورجيا توداي" على موقعها الإلكتروني عن الوزارة أن عدد المتعافين من المرض ارتفع إلى 31 ألفًا و170 حالة بعد تسجيل 2537 حالة تعافٍ جديدة.