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سياسي

«الوطنية للانتخابات» تتابع عمليات تصويت المصريين بالخارج

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 10:28 ص
تصويت المصريين بالخارج
تصويت المصريين بالخارج
حسام محفوظ _أشرف لاشين
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تتابع الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، عمليات تصويت المصريين بالخارج في 124 دولة بالمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.

وانطلقت في التاسعة صباحًا حسب التوقيت المحلي لكل دولة وعلى مدار 3 أيام، عملية تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية من الانتخابات.

ويصوت المصريون بالخارج في 140 لجنة في القنصليات والسفارات المصرية في 124 دولة، من خلال طباعة بطاقات الاقتراع الخاصة بالمرحلة الثانية بمجلس النواب، واختيار المرشحين فيها وإرسالها عبر البريد إلى السفارات والقنصليات التي توجد بها لجان الانتخابات بالخارج.

واتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراءاتها لتسهيل عمليات التصويت، حيث نسقت مع وزارة الخارجية لتسهيل وصول أوراق الاقتراع واستمرار تلقي جميع الخطابات عبر البريد بما يتناسب والتوقيتات التي حددتها الهيئة وفقًا للجدول الزمنى والإجرائي لانتخابات مجلس النواب.

وتقام الانتخابات بالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية في 13 محافظة هي: "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفرالشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

وذلك أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومي 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.

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