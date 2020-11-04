ترامب يتقدم فى جورجيا وميتشجان وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا

تقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بالانتخابات الأمريكية في ولايات جورجيا وميشيجان وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا، بحسب ما نقلته " سكاي نيوز".ووصف الرئيس الأمريكي الحالي والمرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب، نتائج الانتخابات بأنها "استثنائية"، داعيًا أنصاره للاستعداد للاحتفال بالفوز.وقال ترامب، في كلمة ألقاها من البيت الأبيض اليوم الأربعاء، ونقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن شكره البالغ لمن قاموا بالتصويت لصالحه في هذه الانتخابات، مشيرًا إلى خروج أعداد قياسية من المواطنين للتصويت في هذه الانتخابات.وأعرب ترامب عن ثقته بالفوز في هذه الانتخابات، مشيرًا إلى أنه تمكن من الفوز بولايات لم يكن يتوقع الفوز بها.