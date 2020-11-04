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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2374 إصابة جديدة بكورونا في أرمينيا

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 10:30 ص
كورونا في أرمينيا
كورونا في أرمينيا
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سجلت وزارة الصحة الأرمينية 2374 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 97 ألفًا و150 حالة.

ونقلت صحيفة (بان أرمينيان) الأرمينية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، عن الوزارة أنه تعافى 1212 شخصًا، ليصل إجمالي المتعافين 58 ألفًا و811 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس بلغت 1448 شخصًا بعد تسجيل 35 وفاة جديدة أمس، بينما بلغ عدد الحالات الحاملة للفيروس وتوفيت لأسباب أخرى 389 حالة.

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