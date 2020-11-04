9524 إصابة جديدة بكورونا في أوكرانيا

سجلت أوكرانيا 9524 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 420 ألفًا و617 شخصًا.وقال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الأربعاء، إن الإصابات الجديدة تضمنت 313 طفلًا و408 من العاملين في مجال الرعاية الصحية.وأضاف أن 199 شخصًا توفوا جراء الإصابة بالفيروس التاجي خلال الساعات الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 7731، فيما تماثل 7 آلاف و536 شخصًا للشفاء.وشهدت العاصمة كييف أكثر الإصابات الجديدة تليها منطقة خاركيف ثم دونيتسك وأوديسا ثم خميلنيتسكي.