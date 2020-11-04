بنس: أشكر 60 مليون أمريكي صوتوا لترامب.. نحن في طريقنا للنصر

أعرب نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، عن شكره لـ60 مليون أمريكي قاموا بالتصويت للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.وأكد بنس، وفق لوسائل إعلام أمريكية: "نحن في طريقنا إلى النصر"، وأضاف خلال كلمة له على هامش الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، أنه خلال استمرار إحصاء الأصوات الخاصة المتبقية علينا الانتباه جيدًا.ويتنافس في الانتخابات الأمريكية الرئيس دونالد ترامب، عن الحزب الجمهوري، آملًا في الفوز بولاية رئاسية ثانية، فيما يمثل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الحزب الديمقراطي في تلك الانتخابات.