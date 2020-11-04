وزير الإسكان فى الوادى الجديد لمتابعة موقف المشروعات بالمحافظة

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، بحضور قيادات وزارة الإسكان، لمتابعة موقف المشروعات المختلفة التى تنفذها وزارة الإسكان بالمحافظة، وتشمل، مشروعات الجهاز المركزى للتعمير، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وغيرها.وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن وزارة الإسكان تقدم كل أشكال الدعم، وتولى اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة لخدمة أهالينا بمحافظة الوادى الجديد، وذلك فى إطار استراتيجية الوزارة، لتنمية المحافظات الحدودية، وتوفير الخدمات المختلفة بها، وزيادة عوامل جذب السكان إليها.من جانبه، تقدم اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، بالشكر لوزير الإسكان، ولقيادات الأجهزة المختلفة التابعة للوزارة على الجهد الكبير الذى يبذلونه فى تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية لأهالى محافظة الوادى الجديد.وأكد اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أنه تم وجارٍ تنفيذ 22 مشروعًا بمحافظة الوادى الجديد، بإجمالى استثمارات 4.3 مليار جنيه، حيث يجرى تنفيذ والإعداد لتنفيذ عدد من المشروعات، وتشمل، محور تنيدة منفلوط الداخلة - المرحلة الثانية، بطول 50 كم وعرض 11 م، والمرحلة الثالثة بطول 200 كم وعرض 11 م، ومشروع إنشاء ورصف الطريق الدائرى الغربى (الموهوب- المطار) بطول 15 كم وعرض 11.5 م، ومشروع إنشاء 50 بيتا بقرية الخرطوم – بالخارجة، ومشروع توريد 35 وحدة توليد كهرباء قدرات مختلفة، ومشروع إنشاء ورصف محور الخارجة سوهاج بطول 170 كم، ومشروع إنشاء مبانى المدينة الجامعية رقم (6، 7) بالخارجة، ومشروع إنشاء 50 بيتًا بدويا بقرية القصر بالواحات البحرية، ومشروع إنشاء قرية بين أسمنت وبلاط بعدد 192 وحدة سكنية (ظهير صحراوي)، ويجرى الانتهاء من قرية القصر الإسلامية (ظهير صحراوى) شاملة المرافق – بالداخلة.وأضاف اللواء محمود نصار، أنه جارٍ تنفيذ عدد من المشروعات لصالح الغير، وتشمل، مشروع إنشاء 26 عمارة (520 وحدة) بمركز الخارجة، ومشروع استكمال إنشاء مدرجات نادى الداخلة الرياضى، ومشروع تطوير ورفع كفاءة مجزر الخارجة، ومشروع تطوير ورفع كفاءة مجزر موط، ومشروع إحلال وتجديد مبنى الوحدة المحلية، بقرية أولاد عبدالله، ومشروع إحلال وتجديد مبنى الوحدة المحلية، بقرية العروبة، بجانب الانتهاء من تنفيذ مشروع حفر بئر مياه شرب 650 م بقرية فلسطين، ومشروعى أعمال كهرباء وحفر بئر مياه شرب 650 م، بقرية بغداد، ومشروعى أعمال كهرباء وحفر بئر مياه شرب 1000 م، بقرية عمرو بن الخطاب، ومشروع أعمال كهرباء بقرية أولاد عبدالله.وقال المهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى: جارٍ تنفيذ 29 محطة إزالة حديد ومنجنيز (تم تسليم 13 محطة – سيتم تسليم محطتين فى 31122020 – مستهدف إنهاء 4 محطات حتى 31122020 – وباقى المحطات تباعًا حتى 3062021)، وجارٍ التشغيل التجريبى لمشروع الغابة الشجرية بالفرافرة (300 فدان)، حيث أمر محافظ الوادى الجديد بقيام الوحدة المحلية بالفرافرة بالاستلام.وأضاف المهندس إيهاب خضر، أنه جارٍ تنفيذ مشروع صرف صحى باريس (تم تنفيذ 90 % من شبكات الانحدار – و75 % من خط الطرد وجارٍ أعمال التجارب للخط، و40 % من محطة المعالجة بباريس سعة 5 آلاف م3يوم)، ومشروع توسعات محطة معالجة موط (تم تنفيذ 65 % من محطة المعالجة 10 آلاف م3يوم، وجارٍ التجهيز للبدء فى تنفيذ خط الطرد قطر 800 بطول 8 كم)، ومشروع صرف صحى قرى تنيدة والعوينة وأولاد عبدالله (جارٍ العمل فى تنفيذ شبكات الانحدار على 3 محاور، وبلغت نسبة التنفيذ حوالى 13 %)، ومشروع صرف صحى قريتى القلمون والجديدة (جارٍ أعمال التصميمات)، وجارٍ توقيع بروتوكول مع الهيئة العربية للتصنيع للبدء فى تنفيذ أعمال ترفيق منطقة مجمع المصالح الحكومية بالخارجة، كما تم تسليم 50 % من أطوال شبكات مشروع إحلال وتجديد شبكة مياه باريس (62 كم)، وجارٍ مخاطبة الشركة المُنفذة لاستيفاء باقى الملاحظات أو التقييم المالى لها، والخصم من مستحقات الشركة، وتسليم باقى المشروع.