رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 04 نوفمبر 2020 الموافق 18 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن: أسير على المسار الصحيح للفوز برئاسة أمريكا

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 10:23 ص
جو بايدن
جو بايدن
هبه محمد- مروة عنبر
طباعة
قال المرشح الديمقراطي جو بايدن، صباح اليوم الأربعاء، إنه على المسار الصحيح للفوز بالانتخابات الأمريكية، بحسب "سكاي نيوز".

جاء ذلك بعد أن أظهرت نتائج أولية لوسائل إعلام أمريكية فوز المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، الرئيس الحالي دونالد ترامب بـ17 ولاية حتى الآن، مقابل فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن بـ16 ولاية إلى جانب مقاطعة كولومبيا حتى الآن.

وأضاف المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنه يشعر بالثقة في الفوز.

وأعرب بايدن عن أمله في الفوز بولاية ميتشجان وبنسلفانيا، متابعًا: "نحن على المسار الصحيح للفوز بالانتخابات".

وفاز المرشح الديمقراطى بولاية مينسوتا و10 أصوات في المجمع الانتخابي.

وحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء، فاز ترامب في ولايات ساوث كارولينا وويست فرجينيا وإيداهو وكنتاكي وتينيسي وألاباما ومسيسيبي ولويزيانا وأركانسو وميزوري وأوكلاهوما وكنساس ونبراسكا وساوث داكوتا ونورث داكوتا ووايومينج ويوتا.

وأوضحت أن بايدن فاز بولايات فيرمونت ونيوهامبشير وماساتشوستس ورود آيلاند وكونيتيكت ونيويورك ونيوجيرسي وديلاوير وماريلاند وفرجينيا وإلينوي وكولورادو ونيو مكسيكو وواشنطن وأوريجون وكاليفورنيا إلى جانب مقاطعة كولومبيا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدبولي يكلف الجامعات بتولي إصدار تراخيص البناء بدلاً من المحليات

حقيقة منع علاء وجمال مبارك من التصرف فى أموالهما السائلة والعقارية

حقيقة غلق المدارس في مصر منتصف الشهر الجاري

«حلاقة زيرو» لأصدقاء طفل المرور المتنمرين على شرطي مرور (صور)

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى أبنوب المركزى ويحيل المخالفات للشئون القانونية

image description

جلسة تشاور حول الأثر البيئي لمشروعات الميثانول بدمياط

image description

حملة لتطهير وتعقيم مساجد دمياط (صور)

image description

ترميم طرق وجسور كفر سعد بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع أعمال مد خط غاز من حقل ظهر للمحافظة

الأكثر قراءة

حقيقة غلق المدارس في مصر منتصف الشهر الجاري

موعد إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية 2020

تعرف على موعد عيد الحب 2020.. وكيفية الاحتفال به في مصر

ترامب يعلن فوزه بالانتخابات الأمريكية

إنفوجراف

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

«اليونسكو» تحيي اليوم العالمي للتوعية بأمواج تسونامي غدا

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 4-11-2020

برصيد 21 هدفا.. محمد صلاح الهداف التاريخى لليفربول فى دورى أبطال أوروبا

بايرن ميونخ يحول تأخره أمام سالزبورج إلى انتصار عريض بأبطال أوروبا

أيام زمان

«الأرق والشعوذة وحب الحلوى».. غرائب في شخصية هتلر

بعد زواجها 14 مرة.. تحية كاريوكا: الزواج يقتل الحب

كيف حرم سوء الحظ فاروق جعفر من الاحتراف في الدوري الأمريكي؟

«على فين؟».. الخطيب يروي كواليس مباراة مرعبة في غانا

مقالات الرأي
منى رجب
عندما تتفتح مواهب ذوى القدرات الخاصة
د.مينا بديع عبدالملك
الأدوية المؤدية إلى الحياة
ثروت الخرباوي
أرواب وأوشحة فى عالم الأدب «١»
أحمد بهاء الدين شعبان
الانتخابات الأمريكية.. بوابات الجحيم «2»
المزيد

الثقافة

عرض أوبريت «الليلة الكبيرة» بقصر ثقافة الأسمرات (صور)

عودة «رحلة الزمن الجميل» على مسرح العرائس.. غدا

«القومي للمسرح» يصدر «شيخ المداحين» عن حياة الكحلاوي

ننشر فعاليات اليوم الرابع لمهرجان الموسيقى العربية