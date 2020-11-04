بايدن: أسير على المسار الصحيح للفوز برئاسة أمريكا

قال المرشح الديمقراطي جو بايدن، صباح اليوم الأربعاء، إنه على المسار الصحيح للفوز بالانتخابات الأمريكية، بحسب "سكاي نيوز".جاء ذلك بعد أن أظهرت نتائج أولية لوسائل إعلام أمريكية فوز المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، الرئيس الحالي دونالد ترامب بـ17 ولاية حتى الآن، مقابل فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن بـ16 ولاية إلى جانب مقاطعة كولومبيا حتى الآن.وأضاف المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنه يشعر بالثقة في الفوز.وأعرب بايدن عن أمله في الفوز بولاية ميتشجان وبنسلفانيا، متابعًا: "نحن على المسار الصحيح للفوز بالانتخابات".وفاز المرشح الديمقراطى بولاية مينسوتا و10 أصوات في المجمع الانتخابي.وحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء، فاز ترامب في ولايات ساوث كارولينا وويست فرجينيا وإيداهو وكنتاكي وتينيسي وألاباما ومسيسيبي ولويزيانا وأركانسو وميزوري وأوكلاهوما وكنساس ونبراسكا وساوث داكوتا ونورث داكوتا ووايومينج ويوتا.وأوضحت أن بايدن فاز بولايات فيرمونت ونيوهامبشير وماساتشوستس ورود آيلاند وكونيتيكت ونيويورك ونيوجيرسي وديلاوير وماريلاند وفرجينيا وإلينوي وكولورادو ونيو مكسيكو وواشنطن وأوريجون وكاليفورنيا إلى جانب مقاطعة كولومبيا.