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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أمطار غزيرة على الإسكندرية

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 10:27 ص
أمطار غزيرة
أمطار غزيرة
هبه عويضه
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تعرضت محافظة الإسكندرية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء لسقوط أمطار غزيرة على غالبية أنحاء المدينة، مع انخفاض في درجات الحرارة ونشاط في حركة الرياح.

ودفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بسيارات شفط المياه بجانب تمركز فرق الطوارئ، والعمل على عدم وجود أي تجمعات مياه والتأكد من السيولة المرورية بالشوارع الحيوية بالمحافظة.

ورفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعدادات القصوى، لاستقبال موسم الشتاء حيث تم تنفيذ نماذج محاكاة بالمناطق الساخنة بالمحافظة والتي تتعرض لتجمعات الأمطار خلال فصل الشتاء.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الأجهزة التنفيذية المختلفة من المحافظة والصرف الصحي والمياه لتجاوز أزمات النوات، مشيرًا إلى أنه من الملاحظ أن النوات تزيد كل عام عن العام السابق له، لذا نتعاون جميعًا لنكون على أكمل وجه، استعدادًا لاستقبال موسم الأمطار ورفع درجة الطوارئ القصوى في جميع الجهات.


أمطار غزيرة على الإسكندرية
أمطار غزيرة على الإسكندرية
أمطار غزيرة على الإسكندرية
أمطار غزيرة على الإسكندرية
أمطار غزيرة على الإسكندرية
أمطار غزيرة على الإسكندرية

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