إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 47.4 مليون

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا المستجد، أن إجمالي عدد الإصابات به في أنحاء العالم تجاوز 47.4 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء.وأظهرت أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 47 مليونا و405 آلاف حالة.كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 31.6 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات مليونا و213 ألف حالة.وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وروسيا، وفرنسا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، والمملكة المتحدة، والمكسيك، وبيرو، وإيطاليا، وجنوب إفريقيا، وإيران، وألمانيا.كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، والهند، والمكسيك، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وفرنسا.تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.