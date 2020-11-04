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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشيوخ الأمريكي: 46 مقعدا للديمقراطيين و47 للجمهوريين مع عدم حسم 8

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 09:26 ص
مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي
ياسمين محمود
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كشفت نتائج مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، عن تصويت 46 مقعدا للديمقراطيين 47 مقعدًا للجمهوريين مع عدم حسم 8 مقاعد، حتي الآن، وفقًا لسكاي نيوز.

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيلقي اليوم الأربعاء خطابا يعلن فيه عن فوز كبير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال ترامب في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "لقد وصلنا إلى مستوى كبير، لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات.. ولن ندعهم يفعلون ذلك أبدا.. لا يمكن التصويت بعد إغلاق مراكز الاقتراع!".

ونُشرت تغريدات ترامب فور صدور بيان عن منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن، قال فيه إنه متفائل إزاء فرصه في الفوز.

حتى الآن تشير النتائج إلى تأخر الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن في عدد الأصوات، حيث حصل ترامب حتى الآن على ما يزيد على 58 مليونا و500 ألف صوت بنسبة 48.7 %، فيما حصل بايدن على أكثر من 59 مليونا و800 ألف صوت بنسبة 49.7%.

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