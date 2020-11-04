بايدن: نأمل فى الفوز بولاية ميتشيجان وبنسلفانيا

أعرب جو بايدن، المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن أمله في الفوز على منافسه الجمهوري الرئيس الحالي دونالد ترامب، في ولايتي ميتشيغان وبنسلفانيا.وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية، حتى الآن، حصد المرشح الديمقراطي جو بايدن 224 صوتا في المجمع الانتخابي، مقابل 213 صوتا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.ووفقًا لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، فإن ترامب فاز حتى الآن فى 22 ولاية، هي (إنديانا - كنتاكي - أوكلاهوما - تينيسي - فيرجينيا الغربية - مسيسبي - كارولينا الجنوبية - أركنساس‎ - داكوتا الشمالية - داكوتا الجنوبية - نبراسكا - وايومنج - لويزيانا - ألاباما- كانساس- يوتا- أيداهو- ميسوري- مونتانا- آيوا- فلوريدا).في حين حسم بايدن 19 ولاية هي (أوكلاهوما - إيلينوي - فيرجينيا - ميريلاند - ماساشوستس - نيوجيرسي - فيرمونت - كونيتيكت - واشنطن العاصمة - ديلاوير - نيوميكسيكو - رود أيلاند - نيويورك- أوريجون- كاليفورنيا- واشنطن- كولورادو - هاواي - مينيسوتا).