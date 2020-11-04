إسرائيل تسجل 831 إصابة و12 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تسجيل 831 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما تم الإبلاغ عن 365 حالة خطيرة.وذكرت الوزارة، في بيانها الذي أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، اليوم، أن حصيلة الوفيات بلغت 2592 حالة خلال الساعات الماضية بينما هناك 162 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.