البورصة الأمريكية تغلق على مكاسب قوية فى يوم الانتخابات

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع كبير، أمس، ويراهن المستثمرون على أن الانتخابات الرئاسية ستحسم دون الدخول في عملية طويلة، ما سيؤدي إلى صفقة سريعة بشأن المزيد من التحفيز المالي.ووفق وكالة "رويترز"، فقد صعد المؤشر "داو جونز الصناعي" بنسبة 2.06% إلى 27480.03 نقطة، وأغلق المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مرتفعا بنسبة 1.78%، إلى 3369.16 نقطة.فيما زاد المؤشر "ناسداك المجمع" بنسبة 1.85% إلى 11160.57 نقطة، وفقا لما أظهرته التداولات.وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية، سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين الرئيس دونالد ترامب، الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن، الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.وشارك أكثر من 100 مليون أمريكي في التصويت الإلكتروني عبر البريد، للتسهيل على من لا يستطيعون الذهاب إلى اللجان الانتخابية بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.