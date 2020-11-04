العقود الآجلة الأمريكية ترتفع مع تقدم جيد لترامب فى عدة ولايات

أفادت قناة العربية الإخبارية، أن العقود الآجلة الأمريكية ارتفعت، اليوم الأربعاء، مع تقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عدد من الولايات.ومع إغلاق صناديق الاقتراع في العديد من الولايات الأمريكية، فجر الأربعاء وانطلاق فرز أصوات الناخبين لاختيار ساكن البيت الأبيض المقبل، أفادت وسائل إعلام محلية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قلب النتائج لصالحه في ولاية فلوريدا الحاسمة بعد فرز 90% من الأصوات، وذلك بعد أن أفيد سابقا بتقدم منافسه الديمقراطي جو بايدن.وتعتبر ولاية فلوريدا من الولايات المهمة بالنسبة للمرشح الرئاسي في تلك الانتخابات الاستثنائية، التي شهدت إقبالًا مبكرًا استثنائيًا.كما فاز ترمب في ولاية فرجينيا الغربية بحسب تقديرات أوردتها، مساء أمس الثلاثاء، محطة "فوكس نيوز" وصحيفة "نيويورك تايمز"، وهي الولاية التي سبق له أن فاز بها في 2016، ومن شأن فوزه بهذه الولاية أن يمنحه أصوات 5 ناخبين كبار.