تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 4-11-2020

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل نهارًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة، بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري، وطقس لطيف نهارا على السواحل الغربية، معتدل نهارًا على السواحل الشرقية، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، مائل للبرودة ليلاً على السواحل الشمالية الغربية، لطيف ليلاً على الساحل الشمالية الشرقية.. طقس معتدل نهارًا، والرياح نشطة، مائل للبرودة ليلاً على جنوب سيناء.. طقس معتدل نهارًا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح نشطة، بارد ليلاً على شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوبه.وبالنسبة للأمطار: تكون هناك أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري (البحيرة- كفر الشيخ)، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (السلوم- مطروح- الإسكندرية- رشيد- بورسعيد- العريش).- وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.- وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 26 18الإسكندرية 24 21وادي النطرون 25 20طنطا 24 19شبين الكوم 24 18دمنهور 24 19بلطيم 24 19مطروح 25 17السلوم 24 18سيوة 24 13بورسعيد 26 21دمياط 25 20الزقازيق 26 19المنصورة 25 19الإسماعيلية 27 18السويس 26 19العريش 25 20رفح 24 20راس سدر 26 19نخل 24 14نويبع 26 23طابا 24 23كاترين 18 10الطور 26 19شرم الشيخ 28 24الغردقة 28 23مرسى علم 28 23الفيوم 26 18بني سويف 26 18المنيا 26 18أسيوط 26 19سوهاج 27 19قنا 28 20الأقصر 29 20أسوان 29 21إدفو 29 21أبو سمبل 29 20الوادي الجديد 28 17شلاتين 30 24أبورماد 29 25حلايب 28 26رأس حدربة 29 24أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:العظمى الصغرىمكة 25 24المدينة 34 20الرياض 32 17المنامة 30 24أبوظبي 32 23الدوحة 32 23الكويت 34 17دمشق 21 12بيروت 24 18عمان 19 12القدس 19 15غزة 25 18بغداد 34 18مسقط 30 22صنعاء 24 05الخرطوم 37 24طرابلس 25 17تونس 24 14الجزائر 24 17الرباط 19 12وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:العظمى الصغرىأنقرة 12 06إسطنبول 16 13إسلام آباد 28 12نيودلهي 30 14جاكرتا 33 25بكين 14 01كوالالمبور 32 25طوكيو 17 10أثينا 22 14روما 20 11باريس 11 04مدريد 10 08برلين 11 04لندن 11 03مونتريال 07 04موسكو 09 06نيويورك 14 10واشنطن 18 07نواكشوط 34 22أديس أبابا 25 10.