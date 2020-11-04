تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 4-11-2020
الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 08:13 ص
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل نهارًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة، بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري، وطقس لطيف نهارا على السواحل الغربية، معتدل نهارًا على السواحل الشرقية، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، مائل للبرودة ليلاً على السواحل الشمالية الغربية، لطيف ليلاً على الساحل الشمالية الشرقية.. طقس معتدل نهارًا، والرياح نشطة، مائل للبرودة ليلاً على جنوب سيناء.. طقس معتدل نهارًا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح نشطة، بارد ليلاً على شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوبه.
وبالنسبة للأمطار: تكون هناك أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري (البحيرة- كفر الشيخ)، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (السلوم- مطروح- الإسكندرية- رشيد- بورسعيد- العريش).
- وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
- وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 26 18
الإسكندرية 24 21
وادي النطرون 25 20
طنطا 24 19
شبين الكوم 24 18
دمنهور 24 19
بلطيم 24 19
مطروح 25 17
السلوم 24 18
سيوة 24 13
بورسعيد 26 21
دمياط 25 20
الزقازيق 26 19
المنصورة 25 19
الإسماعيلية 27 18
السويس 26 19
العريش 25 20
رفح 24 20
راس سدر 26 19
نخل 24 14
نويبع 26 23
طابا 24 23
كاترين 18 10
الطور 26 19
شرم الشيخ 28 24
الغردقة 28 23
مرسى علم 28 23
الفيوم 26 18
بني سويف 26 18
المنيا 26 18
أسيوط 26 19
سوهاج 27 19
قنا 28 20
الأقصر 29 20
أسوان 29 21
إدفو 29 21
أبو سمبل 29 20
الوادي الجديد 28 17
شلاتين 30 24
أبورماد 29 25
حلايب 28 26
رأس حدربة 29 24
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:
العظمى الصغرى
مكة 25 24
المدينة 34 20
الرياض 32 17
المنامة 30 24
أبوظبي 32 23
الدوحة 32 23
الكويت 34 17
دمشق 21 12
بيروت 24 18
عمان 19 12
القدس 19 15
غزة 25 18
بغداد 34 18
مسقط 30 22
صنعاء 24 05
الخرطوم 37 24
طرابلس 25 17
تونس 24 14
الجزائر 24 17
الرباط 19 12
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
العظمى الصغرى
أنقرة 12 06
إسطنبول 16 13
إسلام آباد 28 12
نيودلهي 30 14
جاكرتا 33 25
بكين 14 01
كوالالمبور 32 25
طوكيو 17 10
أثينا 22 14
روما 20 11
باريس 11 04
مدريد 10 08
برلين 11 04
لندن 11 03
مونتريال 07 04
موسكو 09 06
نيويورك 14 10
واشنطن 18 07
نواكشوط 34 22
أديس أبابا 25 10.
وبالنسبة للأمطار: تكون هناك أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري (البحيرة- كفر الشيخ)، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (السلوم- مطروح- الإسكندرية- رشيد- بورسعيد- العريش).
- وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
- وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 26 18
الإسكندرية 24 21
وادي النطرون 25 20
طنطا 24 19
شبين الكوم 24 18
دمنهور 24 19
بلطيم 24 19
مطروح 25 17
السلوم 24 18
سيوة 24 13
بورسعيد 26 21
دمياط 25 20
الزقازيق 26 19
المنصورة 25 19
الإسماعيلية 27 18
السويس 26 19
العريش 25 20
رفح 24 20
راس سدر 26 19
نخل 24 14
نويبع 26 23
طابا 24 23
كاترين 18 10
الطور 26 19
شرم الشيخ 28 24
الغردقة 28 23
مرسى علم 28 23
الفيوم 26 18
بني سويف 26 18
المنيا 26 18
أسيوط 26 19
سوهاج 27 19
قنا 28 20
الأقصر 29 20
أسوان 29 21
إدفو 29 21
أبو سمبل 29 20
الوادي الجديد 28 17
شلاتين 30 24
أبورماد 29 25
حلايب 28 26
رأس حدربة 29 24
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:
العظمى الصغرى
مكة 25 24
المدينة 34 20
الرياض 32 17
المنامة 30 24
أبوظبي 32 23
الدوحة 32 23
الكويت 34 17
دمشق 21 12
بيروت 24 18
عمان 19 12
القدس 19 15
غزة 25 18
بغداد 34 18
مسقط 30 22
صنعاء 24 05
الخرطوم 37 24
طرابلس 25 17
تونس 24 14
الجزائر 24 17
الرباط 19 12
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
العظمى الصغرى
أنقرة 12 06
إسطنبول 16 13
إسلام آباد 28 12
نيودلهي 30 14
جاكرتا 33 25
بكين 14 01
كوالالمبور 32 25
طوكيو 17 10
أثينا 22 14
روما 20 11
باريس 11 04
مدريد 10 08
برلين 11 04
لندن 11 03
مونتريال 07 04
موسكو 09 06
نيويورك 14 10
واشنطن 18 07
نواكشوط 34 22
أديس أبابا 25 10.