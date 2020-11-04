أسوشيتيد برس: ترامب يفوز بولاية تكساس

أفادت وكالة أسوشيتيد برس، بفوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بولاية تكساس، كما فاز قبل قليل على غريمه في السباق الرئاسي المرشح الديمقراطي جو بايدن في ولايات ويسكونسن وأوهايو.ويتوقع ترامب الفوز، وأعلن أنه سيلقي كلمة بعد قليل، حسبما أفادت فضائية الحدث، نقلا عن مراسلها بواشنطن.وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية، سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين الرئيس دونالد ترامب، الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن، الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.وشارك أكثر من 100 مليون أمريكي في التصويت الإلكتروني عبر البريد، للتسهيل على من لا يستطيعون الذهاب إلى اللجان الانتخابية بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.