ترامب: حققنا انتصارًا كبيرًا وسألقى كلمة الليلة

عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال المرشح الجمهورى والرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "حققنا انتصارا كبيرا".فيما تعهد دونالد ترامب، وفق لشبكة سكاي نيوز الإخبارية، بأنه سيتحدث من البيت الأبيض بعد قليل، فضلًا عن إلقائه خطابا الليلة.بينما يترقب الأمريكيون نتائج فرز الأصوات في تلك الانتخابات الاستثنائية لمعرفة رئيسهم المقبل، يواصل المرشحان الجمهوري دونالد ترمب والديمقراطي جو بايدن سباقهما على الفوز بالولايات تباعا وتكديس الأصوات في الهيئة الناخبة.وحتى الساعة لم تصدر أي نتائج رسمية، إنما مجرد نتائج أولية نقلتها مراكز أبحاث ووسائل إعلام أولية.وفي هذا السياق، أفاد بعض الاستطلاعات إلى فوز بايدن بـ119 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 92 لترمب، في حين أشار مركز إديسون للأبحاث بحصول المرشح الديمقراطي على 44 صوتا مقابل 26 صوتا لمنافسه.