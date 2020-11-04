بايدن يفوز على ترامب فى 10 ولايات

فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن بولايات "إلينوي وفرجينيا وفيرمونت وديلاوير وميريلاند وماساتشوسيتس ونيوجيرسي ورود أيلاند والعاصمة واشنطن".وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية، سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين الرئيس دونالد ترامب، الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن، الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.وحتى الآن شارك أكثر من 90 مليون أمريكي في التصويت الإلكتروني عبر البريد، للتسهيل على من لا يستطيعون الذهاب إلى اللجان الانتخابية بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.وتلعب 12 ولاية أمريكية دورًا هامًا في تحديد مصير الانتخابات الرئاسية، وتضم هذه الولايات 270 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي اللازمة لدخول البيت الأبيض، فيما ينصب التركيز على الولايات المتأرجحة المتنازع عليها بشدة مثل بنسلفانيا وفلوريدا وأوهايو.