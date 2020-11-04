بايدن: نحن على مسار تحقيق الفوز بالرئاسة

قال المرشح الديمقراطي بالانتخابات الأمريكية جو بايدن: "لن أعلن أنا نتائج الانتخابات لكني متفائل من النتيجة النهائية".وأضاف في كلمه للشعب الأمريكي: "نأمل في الفوز بولاية ميتشغان وبنسلفانيا".وتابع: "نحن على المسار الصحيح للفوز بالانتخابات الرئاسية".وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين الرئيس دونالد ترامب، الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن، الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.وحتى الآن شارك أكثر من 90 مليون أمريكي في التصويت الإلكتروني عبر البريد، للتسهيل على من لا يستطيعون الذهاب إلى اللجان الانتخابية بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.