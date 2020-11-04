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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

حمدوك يغرد: الصادق المهدى من أعمدة الحركة الوطنية السودانية وحكمائها

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 07:44 ص
حمدوك
حمدوك
عبير سليم
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غرد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك على حسابه في "تويتر" وصفحته الرسمية بـ"الفيسبوك" متمنيًا الصحة والعافية لرئيس حزب الأمة الإمام الصادق المهدي بعد إصابته بفايروس كورونا.

وقال حمدوك: "غادر البلاد بالأمس رئيس الوزراء الأسبق ورئيس حزب الأمة القومي السيد الإمام الصادق المهدي لدولة الإمارات مستشفيًا بعد إصابته بفيروس كورونا. السيد الصادق من أعمدة الحركة الوطنية السودانية وحكمائها. دعواتنا له وللمصابين بعاجل وأتم الشفاء والعودة للبلاد لنستكمل عملية بناء وطننا".

وكان حزب الأمة القومي أصدر بيانًا جديدا، مساء أمس، كشف فيه تطورات الحالة الصحية للإمام الصادق المهدي بعد نقله إلي دولة الإمارات العربية المتحدة إثر إصابته بفايروس كورونا.

وقال بيان الحزب: "نودُّ أن نطمئن الجميع بأن الحبيب الإمام الصادق المهدي قد وصل إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة صباح اليوم الثلاثاء بحالةٍ صحية جيدة، دون إعياء، وأُدخل المستشفى فورَ وصوله، وباشره أطباؤه بكل ما يلزم من عنايةٍ ورعاية.. حالتُه مستقرة، وتمت السيطرة على أعراض الملاريا، دون إرتفاعٍ في درجات الحرارة، وظلّ مستوى الأكسجين لديه مستقرًا، ويتناول كلَّ أدويته وطعامَه بإنتظام وإستجابة، ويتحرك داخل غرفته بحرية، ودون مساعدة، ولله الحمد، وظلت معنوياته عاليةً كما هي عادتُه في كل حال".

وأضاف: "ووُضع كذلك تحت العلاج من الأعراض، من وفد الحبيب الإمام المرافق له، الدكتورة مريم الصادق، والبشرى الصادق وكلاهما بخير، وحالتاهما مستقرتان، دون تغيُّر ولله الحمد.. نسألُ الله تعالى أن يمُنّ بالعافية العاجلة على الحبيب الإمام وأسرته، وكل مرضانا ومرضى الإنسانية برحمته وفضله".

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