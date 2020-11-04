عزل النجيلة: خروج 5 حالات إصابة بعد تعافيهم من كورونا بمطروح

قال الدكتور محمد طالب، مدير مستشفى النجيلة المركزي المخصصة للعزل، إنه تم خروج 5 حالات إصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد تحسنهم وتعافيهم من الإصابة.وأوضح أنه يتم علاج المصابين طبقًا لبرتوكول وزارة الصحة المصرية، ولا يوجد أي أساس لصحة الشائعات التي تدور عن تغيير البروتوكول أو إعطاء المرضى أدوية غير التي ينص عليها بروتوكول وزارة الصحة المصرية.وطالب من أهالي مطروح عدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدًا علي أن مستشفى عزل النجيلة بها طاقم طبي كفء مستعد دائمًا لمواجهه كافه الأزمات، مشيرًا الي ان المستشفي تسعى دائمًا للعمل الدؤوب لخدمة أهالي مطروح كافة وأهالي النجيلة خاصة، موجهًا بالحفاظ على التباعد المجتمعي وارتداء الواقيات الشخصية.