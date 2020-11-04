ترامب يفوز بولاية مونتانا و3 أصوات بالمجمع الانتخابى

اتجه المرشح الجمهوري دونالد ترامب إلى ولاية مونتانا، وأعلن فوزه بها، فضلًا عن اكتساب 3 أصوات بالمجمع الانتخابي.بينما يترقب الأمريكيون نتائج فرز الأصوات في تلك الانتخابات الاستثنائية لمعرفة رئيسهم المقبل، يواصل المرشحان الجمهوري دونالد ترمب والديمقراطي جو بايدن سباقهما على الفوز بالولايات تباعا وتكديس الأصوات في الهيئة الناخبة.وحتى الساعة لم تصدر أي نتائج رسمية، إنما مجرد نتائج أولية نقلتها مراكز أبحاث ووسائل إعلام أولية.وفي هذا السياق، أفادت بعض الاستطلاعات إلى فوز بايدن ب119 صوتًا في المجمع الانتخابي مقابل 92 لترمب، في حين أشار مركز إديسون للأبحاث بحصول المرشح الديمقراطي على 44 صوتًا مقابل 26 صوتًا لمنافسه.