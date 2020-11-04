فوكس نيوز: ترامب يفوز فى ولاية آيوا

أعلنت قناة "فوكس نيوز" الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فاز بولاية ايوا.بينما يترقب الأمريكيون نتائج فرز الأصوات في تلك الانتخابات الاستثنائية لمعرفة رئيسهم المقبل، يواصل المرشحان الجمهوري دونالد ترمب والديمقراطي جو بايدن سباقهما على الفوز بالولايات تباعا وتكديس الأصوات في الهيئة الناخبة.وحتى الساعة لم تصدر أي نتائج رسمية، إنما مجرد نتائج أولية نقلتها مراكز أبحاث ووسائل إعلام أولية.