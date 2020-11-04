بايدن يفوز بولاية هاواى و4 أصوات فى المجمع الانتخابى

فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن بولاية هاواي على منافسه الجمهوري دونالد ترامب، فضلًا عن اكتساب 4 أصوات في المجمع الانتخابي.ومع إغلاق صناديق الاقتراع في العديد من الولايات الأمريكية، فجر الأربعاء، وانطلاق فرز أصوات الناخبين لاختيار ساكن البيت الأبيض المقبل، أفادت وسائل إعلام محلية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلب النتائج لصالحه في ولاية فلوريدا الحاسمة بعد فرز 90% من الأصوات، وذلك بعد أن أفيد سابقا بتقدم منافسه الديمقراطي جو بايدن.وتعتبر ولاية فلوريدا من الولايات المهمة بالنسبة للمرشح الرئاسي في تلك الانتخابات الاستثنائية، التي شهدت إقبالًا مبكرا استثنائيا.