أمطار متواصلة على معظم أنحاء الإسكندرية (صور)

شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم، أمطار متواصلة كثيفة على معظم الأنحاء، مع تواجد سرعة نسبية في الرياح بين الحين والآخر، وتراكم للسحب الممطرة في بعض الأماكن.من جانبها، واصلت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بالتنسيق مع الأحياء، أعمال تطهير الشنايش بالأنفاق والشوارع.وكانت محافظة الإسكندرية استعدت لاستقبال موسم الشتاء، ورفعت شركة الصرف الصحى حالة الطوارئ القصوى والاستعدادات، بقيادة اللواء مهندس محمود نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة، والذي تفقد تمركزات سيارات الشفط بجميع أحياء المحافظة.وشدد على رفع حالة الطوارئ وتوزيع سيارات الشفط في الأماكن التي تمثل بؤر ساخنة لتجمعات مياه الأمطار فى جميع الأحياء، والتنسيق الكامل مع كل الجهات التنفيذية ومنها شركتا المياه والكهرباء، والعمل على تصريف مياه الأمطار وتحقيق السيولة المرورية.