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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

من الفائز حتى الآن فى الانتخابات الأمريكية؟

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 07:16 ص
ترامب وبايدن
ترامب وبايدن
عبير سليم
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شهدت الانتخابات الأمريكية تطورات دراماتيكية خلال الليلة الماضية (حسب التوقيت المحلي للمنطقة العربية)، ولكن ماذا نعرف حتى الآن؟

هل حسمت الانتخابات؟

حتى الآن لا نستطيع الجزم بالفائز في الانتخابات الأمريكية، رغم تقدم الرئيس الحالي دونالد ترامب في أغلب الولايات المتأرجحة على اختلاف نسبة تعداد الأصوات حتى ساعة كتابة الخبر.

ترامب يتقدم بعد تراجع

شهدت بداية عملية احتساب الأصوات تراجعا للرئيس دونالد ترامب أمام خصمه الديمقراطي جو بايدن، فتراجع في بداية الإحصاء بولايات فلوريدا وكارولينا الشمالية وأوهايو وحتى تكساس، ولكنه عاد وتقدم وهو يقترب كثيرًا من حسم فلوريدا وكارولينا الشمالية مع بقاء المنافسة في بقية الولايات كاوهايو وميتشيغن وويسكنسن.

أريزونا

وحدها ولاية أريزونا (حتى الآن ) تتجه من بين كافة الولايات المتأرجحة لصالح جو بايدن، وهي تحمل (11) صوتا وهذه ستكون مفاجئة على المستوى المعنوي، وتعطي بصيص أمل للمعسكر الديمقراطي حيث إنها لم تصوت لهم منذ أكثر من 70 عامًا.

بنسلفانيا

هذه الولاية هي ستكون أهم ولاية على الإطلاق (20) صوتًا لأنها شهدت حملات انتخابية حتى آخر ساعة تصويت، ولأنها ستأخذ وقتًا طويلا في عدّ الأصوات حتى السادس من الشهر الحالي بسبب استخدام الكثيرين للتصويت عبر البريد الذي يأخذ عده وقتا طويلًا جدًا، وقالت وسائل إعلام أمريكية إن نحو مليون صوت عبر البريد تنتظر العد خلال اليوم وغدا.

وتشترك في تأخر النتائج ولايات ميتشيغن وويسكنسون.

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