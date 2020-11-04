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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تسجل 118 إصابة جديدة وحالتى وفاة بفيروس كورونا

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 07:02 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
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سجلت كوريا الجنوبية 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، بما يشمل 98 إصابة محلية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 26 ألفا و925 حالة.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس في كوريا الجنوبية تجاوز الـ100 إصابة مرة أخرى اليوم الأربعاء، مع استمرار الإصابات الجماعية المتفرقة من المستشفيات والتجمعات غير الرسمية.

وقالت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية سجلت حالتي وفاة إضافيتين، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 474 حالة.

وأفادت بأن العدد اليومي للإصابات الوافدة من الخارج بلغ 20 إصابة، ليسجل تراجعا من 29 إصابة تم رصدها في اليوم السابق.

ووصل عدد المرضى في حالة حرجة أو خطرة إلى 53 حتى منتصف الليل، ارتفاعا عن 52 مريضا تم الإبلاغ عنهم في اليوم السابق.

وارتفع إجمالي الأشخاص المتعافين إلى 24 ألفا و616 شخصا، بزيادة 106 أشخاص عن اليوم الذي سبقه.

ومنذ أن خففت كوريا الجنوبية تدابير التباعد الاجتماعي ذات المستويات الثلاثة بدرجة واحدة إلى أدنى مستوى في 12 أكتوبر، أظهرت الأرقام اليومية تقلبات صعودا وهبوطا، وتتراوح حول 100 إصابة.

وأعلنت السلطات يوم الأحد عن خطة جديدة للتباعد الاجتماعي من خمسة مستويات مع خطوات أكثر تحديدا وتفصيلا لمكافحة الفيروس من أجل التخفيف من التأثير على الأعمال، بعد أربعة أشهر من إعلان الحكومة المبادئ التوجيهية ذات المستويات الثلاثة.

وإذا استمر الاتجاه الحالي، فمن المتوقع أن تحافظ الحكومة على المستوى الأول من مخطط التباعد الاجتماعي بموجب إجراءات مكافحة الفيروس المعدلة، والتي يتم فرضها عندما تظل الإصابات اليومية في منطقة العاصمة سول أقل من 100.

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