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الأربعاء 04 نوفمبر 2020 الموافق 18 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الجمهوريون يحسمون 45 مقعدًا بـ«الشيوخ».. والديمقراطيون 44
الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 06:59 ص
عبير سليم
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أفادت قناة فوكس نيوز، بأن نتائج مجلس الشيوخ حتى الآن، هى 44 مقعدا للديمقراطيين و45 للجمهوريين مع عدم حسم 11 مقعدا.
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