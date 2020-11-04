ترامب يفوز بولاية آيداهو

فاز الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسيّة في آيداهو، وهي الولاية الـ17 التي يحصدها، بحسب تقديرات أوردتها شبكة "فوكس نيوز" وصحيفة "نيويورك تايمز".وحصد الرئيس ما بين 119 و120 من أصوات كبار الناخبين، ذلك أن صوتًا واحدا من أصوات كبار الناخبين الخمسة في نبراسكا قد يصبّ في صالح منافسه الديموقراطي جو بايدن.من جهته حصد بايدن أصوات 209 من كبار الناخبين حتى الآن. ويحتاج أيّ مرشّح رئاسي إلى أصوات 270 ناخبًا كبيرًا للفوز بالرئاسة.ومن شأن فوز ترامب بهذه الولاية أن يمنحه أصوات 7 ناخبين كبار، ويحتاج أي مرشّح رئاسي إلى أصوات 270 ناخبًا كبيرًا للفوز بالرئاسة.وحتى الآن شارك أكثر من 100 مليون أمريكي في التصويت الإلكتروني عبر البريد للتسهيل على من لا يستطيعون الذهاب إلى اللجان الانتخابية؛ بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.