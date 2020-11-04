أنصار ترامب يحتفلون فى فلوريدا.. ومعارضوه يتظاهرون فى واشنطن

أفادت فضائية "سكاي نيوز"، في خبر عاجل، عن احتفال أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في فلوريدا، بعد فوزه بها.فيما نظمت حركة "حياة السود مهمة" تظاهرة في ولاية واشنطن، تعبيرًا عن معارضتهم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بالتصويت ضد الرئيس الأمريكي وعدم منحه ولاية رئاسية جديدة.