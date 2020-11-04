ترامب يفوز فى ولاية فلوريدا

فاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بولاية فلوريدا وحصل على 29 صوتًا في المجمع الانتخابي، وفقا لقناة "سكاي نيوز" عربية.وكان فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن في ولاية كاليفورنيا وواشنطن، وسجل 55 صوتًا في المجمع الانتخابي.وتتواصل المنافسة لاختيار رئيس الولايات المتحدة الامريكية، في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا.