بايدن يفوز فى كاليفورنيا ويحصل على 55 صوتًا بالمجمع الانتخابى

فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بولاية كاليفورنيا والتي تمثل بـ 55 صوتا بالمجمع الانتخابي، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.ويسجل بايدن 192 صوتًا مقابل 108 أصوات لصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويحتاج أيّ مرشّح رئاسي إلى أصوات 270 ناخبًا كبيرًا للفوز بالرئاسة.فيما فاز جو بايدن في الانتخابات الرئاسيّة في ولايتي إيلينوي ورود آيلاند الديموقراطيّتين تقليديًا، بحسب تقديرات أوردتها مساء الثلاثاء محطّة "فوكس نيوز" وصحيفة "نيويورك تايمز".