ترامب يحسم ولاية «يوتا» لصالحه فى انتخابات الرئاسة الأمريكية

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية فوز الرئيس دونالد ترامب في ولاية "يوتا"، وذلك وفقا لما ذكرته شبكة "إن بي سي" الأمريكية.وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن ولاية "يوتا" لها 6 مقاعد في المجمع الانتخابي.وبحسب النتائج الأولية، حسم ترامب حتى الآن 15 ولاية وهي (إنديانا - كنتاكي - أوكلاهوما - تينيسي - فيرجينيا الغربية - ميسيسبي - كارولينا الجنوبية - آركنسا‎ - داكوتا الشمالية - داكوتا الجنوبية - نبراسكا - وايومنج - لويزيانا - ألاباما-كانساس)، فيما حسم بايدن 14 ولاية هي (أوكلاهوما - إيلينوي - فيرجينا - ميريلاند - ماساشوستس - نيوجيرسي - فيرمونت - كونيتيكت - واشنطن العاصمة - ديلاوير - نيوميكسيكو - رود أيلاند - نيويورك- نيو هامبشر).