ترامب يحسم ولاية «يوتا» لصالحه فى انتخابات الرئاسة الأمريكية
الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 06:42 ص
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أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية فوز الرئيس دونالد ترامب في ولاية "يوتا"، وذلك وفقا لما ذكرته شبكة "إن بي سي" الأمريكية.
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن ولاية "يوتا" لها 6 مقاعد في المجمع الانتخابي.
وبحسب النتائج الأولية، حسم ترامب حتى الآن 15 ولاية وهي (إنديانا - كنتاكي - أوكلاهوما - تينيسي - فيرجينيا الغربية - ميسيسبي - كارولينا الجنوبية - آركنسا - داكوتا الشمالية - داكوتا الجنوبية - نبراسكا - وايومنج - لويزيانا - ألاباما-كانساس)، فيما حسم بايدن 14 ولاية هي (أوكلاهوما - إيلينوي - فيرجينا - ميريلاند - ماساشوستس - نيوجيرسي - فيرمونت - كونيتيكت - واشنطن العاصمة - ديلاوير - نيوميكسيكو - رود أيلاند - نيويورك- نيو هامبشر).
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن ولاية "يوتا" لها 6 مقاعد في المجمع الانتخابي.
وبحسب النتائج الأولية، حسم ترامب حتى الآن 15 ولاية وهي (إنديانا - كنتاكي - أوكلاهوما - تينيسي - فيرجينيا الغربية - ميسيسبي - كارولينا الجنوبية - آركنسا - داكوتا الشمالية - داكوتا الجنوبية - نبراسكا - وايومنج - لويزيانا - ألاباما-كانساس)، فيما حسم بايدن 14 ولاية هي (أوكلاهوما - إيلينوي - فيرجينا - ميريلاند - ماساشوستس - نيوجيرسي - فيرمونت - كونيتيكت - واشنطن العاصمة - ديلاوير - نيوميكسيكو - رود أيلاند - نيويورك- نيو هامبشر).